“DOLORES ES MODA” BRILLÓ EN EL TEATRO UNIONE DE LA MANO DE ADRIÁN BROWN 

Adrián Brown, quien nunca olvida sus raíces, nos regaló un verdadero viaje en el tiempo con un recorrido histórico por la moda de nuestra ciudad, rescatando tradiciones, estilos y momentos que forman parte fundamental de nuestra identidad.

Se pudieron apreciar piezas únicas, vestidos atesorados en los placares de las familias más tradicionales, que honraron la labor de las grandes modistas y sastres que forjaron la cultura textil de Dolores.

El diseñador supo entrelazar la memoria, la estética y la emoción en cada pasada. La noche culminó con su más reciente colección, inspirada en la Virgen de los Dolores, con la elegancia distintiva de su sello.