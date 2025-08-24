GRAN CONVOCATORIA EN LA PRIMERA CARRERA ANIVERSARIO “PEDRO GATTI”

Con más de 500 corredores de Dolores y la región, este domingo se desarrolló la primera edición de la Carrera Aniversario “Pedro Gatti”, un homenaje al reconocido deportista dolorense que, con más de 50 años de trayectoria, sigue inspirando a distintas generaciones en la práctica del deporte.

La largada tuvo lugar a las 11:00 horas en calle San Martín, entre Castelli y Buenos Aires, donde se vivió un clima de entusiasmo y celebración.