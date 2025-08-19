EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA FIRMÓ UN LEASING CON EL BANCO PROVINCIA PARA INCORPORAR UNA NUEVA RETROEXCAVADORA

El Intendente de Dolores, Juan Pablo García, firmó un contrato de leasing que permitirá la adquisición de una retroexcavadora con oruga para la Municipalidad.

La incorporación de esta maquinaria fortalece el parque automotor de la Secretaría de Obras Públicas y permitirá brindar mejores servicios a los vecinos, con más rapidez y eficiencia en los trabajos de infraestructura urbana y rural.

Se trata de una inversión fundamental para seguir acompañando el crecimiento de Dolores, ya que con este tipo de equipamiento se podrán realizar tareas de apertura y mantenimiento de calles, zanjeo, limpieza y obras hidráulicas, entre otras intervenciones.

El intendente destacó la importancia de este nuevo convenio y recordó que, en otras oportunidades, el Municipio ya sumó camiones y equipamiento a través del mismo sistema de leasing con el Banco Provincia, lo que ha permitido modernizar y ampliar la capacidad operativa de la flota municipal.