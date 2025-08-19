EL INTENDENTE ANUNCIÓ EL INICIO DE LA OBRA PARA RECUPERAR Y PONER EN VALOR EL HISTÓRICÓ PUENTE ESCOBAR

El Intendente Juan Pablo García, anunció el inició de la obra para recuperar, preservar y poner en valor el histórico Puente Escobar, ubicado en inmediaciones del Parque Termal, en la continuación de calle Bassi. El anuncio lo hizo junto a vecinos y familias históricas del lugar.

“Hay tres puentes de este tipo en la Provincia. Y este es testigo único de una época y de un modo de vida. Por aquí pasó la historia de Dolores: la galera de Dávila que llevaba personas, cargas, correo y encomiendas hacia Lavalle, La Costa y otras localidades; los tamberos que cruzaban rumbo a las estancias. Y en la memoria de muchos sigue vivo como el paso obligado hacia las primeras estancias y parajes como Sol de Mayo”, destacó el Intendente Juan Pablo García.

Esta decisión se argumenta en el valioso patrimonio histórico y cultural que representa este puente. Se trata de un legado que refuerza nuestra identidad e historia.

Hay que agregar que para esta reconstrucción, preservación y puesta en valor, se trabajará en distintas etapas, que implica, entre otras tareas, la reparación, seguridad, parquización, luminaria, cercado, señalética y una intervención armoniosa con el entorno y atractiva para los visitantes.