DOLORES: LA LISTA DE ETCHEVARREN YA ESTÁ EN CARRERA PARA EL 7 DE SEPTIEMBRE

“SOMOS BUENOS AIRES” LANZÓ A SUS CANDIDATOS CON FUERTES CRÍTICAS A LA GESTIÓN ACTUAL

En un acto realizado anoche en Dolores, la agrupación Somos Buenos Aires presentó a los integrantes de su lista para las próximas elecciones.

El espacio es encabezado por el exintendente Camilo Etchevarren, quien buscará una banca en el Concejo Deliberante.

Cada postulante se dirigió al público destacando su compromiso con el proyecto político y la intención de aportar desde su experiencia personal y profesional.

En el cierre, Etchevarren criticó la gestión municipal actual, haciendo hincapié en la problemática de la seguridad.

Asimismo, sostuvo que hoy el distrito se encuentra entre las catorce ciudades con mayores índices de inseguridad en Buenos Aires.

Finalmente, llamó a los vecinos a acompañar a Somos Buenos Aires en las elecciones del próximo 7 de septiembre, con la promesa de “recuperar la ciudad que todos queremos”.