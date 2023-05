MOSTAZA LLEGA A DOLORES CON UNA MEGA APERTURA

Tal como lo había anunciado el Intendente Camilo Etchevarren, la empresa Mostaza comunica:

La cadena de fast food argentina amplía su propuesta federal y esperan abrir el local a fines de año en el predio central de la Ruta 2.

Mostaza, una de las principales cadenas de fast food en Argentina, anunció que abrirá su primer local en la ciudad de Dolores, en el marco de su plan de expansión en la que proyecta al menos 25 nuevas aperturas para este año.

La nueva tienda en Dolores, provincia de Buenos Aires, estará ubicada en el predio central de la Ruta 2, en el km 202, y se estima que tendrá su inauguración en el mes de diciembre. Se trata de una apertura en una ubicación estratégica ya que se encuentra sobre una de las rutas principales del país, la cual va a las ciudades de la costa argentina, con una doble entrada por la que se puede acceder tanto a la ida como a la vuelta.

Dentro del espacio conocido como “Playón central”, Mostaza contará con una superficie total de 8000m2 destinados exclusivamente a la marca, donde habrá un local de aproximadamente 600m2 cubiertos y un exterior que permitirá disponer de una capacidad para 300 comensales por hora. Además de las comodidades que ofrecerá el local, contará también con un parking para 80 cocheras.

De esta manera, Mostaza llega a una nueva ciudad y se afianza de manera contundente como líder en todo el país. Esta apertura implica la creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo para la comunidad, contemplando en su mayoría jóvenes que acceden por primera vez a un empleo formal.

Así, todos los clientes podrán disfrutar de la propuesta gastronómica completa de la marca, con opciones para cada momento del día: hamburguesas, cafetería, ensaladas, helados, y toda la línea Mega Not Burger: una propuesta de hamburguesas vegetarianas y veganas sin carne, con medallones a base de proteína vegetal.

Por su parte, Pablo De Marco, Director de Expansión y Desarrollo de Mostaza, declaró: “Esta apertura en Dolores es un pilar fundamental para el crecimiento de Mostaza. Ubicarnos en un lugar estratégico donde gran parte de los argentinos pasan cuando se van de vacaciones nos posiciona muy bien para seguir creciendo. Apuntamos a consolidar nuestra presencia en la plaza y a seguir apostando por la generación de empleo y el crecimiento sostenido como una compañía con presencia federal”.

Su expansión se basa en cuatro pilares fundamentales: generación de empleo, presencia federal, desarrollo de productos y una escucha activa a sus clientes; este plan va acompañado de sus constantes innovaciones, que trascienden su oferta gastronómica.

Esta apertura genera grandes expectativas para la cadena, que busca impulsar su presencia a nivel nacional a través de sucursales propias y el formato de negocio de franquicias, combinando rentabilidad, crecimiento y solidez en el largo plazo y apuntando a posicionar la “M” mayúscula como líder en la categoría de fast food.

Sobre Mostaza

Mostaza es una de las dos principales cadenas de comidas rápidas de la Argentina, con más de 170 sucursales ubicadas en distintos puntos del país, lo que la consolida como una de las empresas más federales y con mayor pisada en el mercado de franquicias. Cuenta con más de 9.000 empleados en toda la cadena, número que se va incrementando conforme al plan de expansión, que viene llevando adelante a través de su renovado modelo de gestión de negocios; Mostaza All In One.