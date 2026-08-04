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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ZANJEO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de brindar mejores condiciones a los vecinos.
En esta oportunidad, se realizaron tareas de zanjeo en la intersección de las calles Rivera y Ricchieri. Estos trabajos permiten optimizar el escurrimiento del agua y contribuyen al cuidado y mantenimiento del espacio público.
Desde el Municipio recuerdan que la colaboración de la comunidad es fundamental para preservar las mejoras realizadas. Por ello, se solicita a los vecinos no arrojar residuos en la vía pública y mantener limpios los desagües y zanjas, favoreciendo así el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento.
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