LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ZANJEO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de brindar mejores condiciones a los vecinos.

En esta oportunidad, se realizaron tareas de zanjeo en la intersección de las calles Rivera y Ricchieri. Estos trabajos permiten optimizar el escurrimiento del agua y contribuyen al cuidado y mantenimiento del espacio público.