La Jefatura de la Unidad Penitenciaria N° 6 de Dolores, a cargo del Director Diego David Farías, hace llegar un afectuoso saludo a todo el personal que integra la dotación de este Establecimiento, al conmemorarse este 16 de julio el Día del Agente Penitenciario.

En esta fecha tan significativa, celebrada en honor a Nuestra Virgen del Carmen, Patrona del Servicio Penitenciario, se hace extensivo el saludo y la bendición recibidos por parte del Obispo de la Diócesis de Chascomús, Monseñor Juan Ignacio Liébana, quien acompañó con sus palabras a quienes diariamente desempeñan tan importante misión.

La conducción de la Unidad 6 reconoce y valora el compromiso, la vocación de servicio, la responsabilidad y el profesionalismo con que cada agente desarrolla sus funciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al fortalecimiento de una labor que exige permanente dedicación, esfuerzo y sentido humano.