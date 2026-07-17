VACACIONES DE INVIERNO EN DOLORES: DOS SEMANAS DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODA LA FAMILIA

La Municipalidad de Dolores invita a vecinos y visitantes a disfrutar de variadas actividades durante las Vacaciones de Invierno, con propuestas gratuitas que se desarrollarán desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto, contando con una amplia agenda de actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas pensadas para compartir en familia.
Durante más de dos semanas, distintos espacios de la ciudad serán escenario de juegos, espectáculos, cine, ferias, talleres, deportes y actividades al aire libre, acercando propuestas para todas las edades y en diferentes barrios.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Sábado 18 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Polideportivo Municipal: Actividades recreativas, feria de emprendedores y peloteros inflables.
-18:00 hs. – Cine Multiespacio Dolores: Proyección de Toy Story 5.
Domingo 19 de julio
-10:00 a 14:00 hs. – Paseo de la Guitarra: Previa del Rally Bike Dolores.
Lunes 20 de julio
-15:00 hs. – Polo Cultural Fleury: Concierto didáctico e inmersivo a cargo de la Orquesta de Cuerdas Municipal.
Martes 21 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Paseo de la Guitarra: Actividades deportivas, lúdicas y sobre ruedas para todas las edades.
Miércoles 22 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Plaza Belgrano: “Ahora Más Cerca”, con feria de emprendedores.
Jueves 23 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Plaza Soldados Dolorenses: Actividades recreativas y juegos de atletismo junto al CEF.
Viernes 24 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Museo Libres del Sur: Avistaje de aves, reconocimiento de flora y taller de encuadernación para niños.
Sábado 25 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Museo Libres del Sur: Avistaje de aves, reconocimiento de flora y taller de encuadernación para niños.
Domingo 26 de julio
-16:00 hs. – Teatro Unione: Espectáculo Piñón Fijo.
Lunes 27 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Plaza 25 de Mayo y Biblioteca Municipal: Juegos recreativos y actividades culturales en la biblioteca.
Martes 28 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Parque Sarmiento: Actividades recreativas junto al CEF y Mundialito de fútbol.
Miércoles 29 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Sevigné: Actividades deportivas y lúdicas junto al CEF.
Jueves 30 de julio
-14:00 a 17:00 hs. – Plaza Negri: Programa Ahora Más Cerca.
Viernes 31 de julio
-18:00 hs. – Cine Multiespacio Dolores: Proyección de Mario Bros.
Sábado 1 de agosto
-14:00 a 17:00 hs. – Secretaría de Juventud: Muestra de Talleres de Juventud.
Domingo 2 de agosto
-18:00 hs. – Cine Multiespacio Dolores: Proyección de Toy Story 5.