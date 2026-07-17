VACACIONES DE INVIERNO EN DOLORES: DOS SEMANAS DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODA LA FAMILIA

La Municipalidad de Dolores invita a vecinos y visitantes a disfrutar de variadas actividades durante las Vacaciones de Invierno, con propuestas gratuitas que se desarrollarán desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto, contando con una amplia agenda de actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas pensadas para compartir en familia.

Durante más de dos semanas, distintos espacios de la ciudad serán escenario de juegos, espectáculos, cine, ferias, talleres, deportes y actividades al aire libre, acercando propuestas para todas las edades y en diferentes barrios.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 18 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Polideportivo Municipal: Actividades recreativas, feria de emprendedores y peloteros inflables. -18:00 hs. – Cine Multiespacio Dolores: Proyección de Toy Story 5. Domingo 19 de julio

-10:00 a 14:00 hs. – Paseo de la Guitarra: Previa del Rally Bike Dolores.

Lunes 20 de julio

-15:00 hs. – Polo Cultural Fleury: Concierto didáctico e inmersivo a cargo de la Orquesta de Cuerdas Municipal.

Martes 21 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Paseo de la Guitarra: Actividades deportivas, lúdicas y sobre ruedas para todas las edades.

Miércoles 22 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Plaza Belgrano: “Ahora Más Cerca”, con feria de emprendedores.

Jueves 23 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Plaza Soldados Dolorenses: Actividades recreativas y juegos de atletismo junto al CEF.

Viernes 24 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Museo Libres del Sur: Avistaje de aves, reconocimiento de flora y taller de encuadernación para niños.

Sábado 25 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Museo Libres del Sur: Avistaje de aves, reconocimiento de flora y taller de encuadernación para niños.

Domingo 26 de julio

-16:00 hs. – Teatro Unione: Espectáculo Piñón Fijo.

Lunes 27 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Plaza 25 de Mayo y Biblioteca Municipal: Juegos recreativos y actividades culturales en la biblioteca.

Martes 28 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Parque Sarmiento: Actividades recreativas junto al CEF y Mundialito de fútbol.

Miércoles 29 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Sevigné: Actividades deportivas y lúdicas junto al CEF.

Jueves 30 de julio

-14:00 a 17:00 hs. – Plaza Negri: Programa Ahora Más Cerca.

Viernes 31 de julio

-18:00 hs. – Cine Multiespacio Dolores: Proyección de Mario Bros.

Sábado 1 de agosto

-14:00 a 17:00 hs. – Secretaría de Juventud: Muestra de Talleres de Juventud.

Domingo 2 de agosto