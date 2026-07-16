EL MUNICIPIO AVANZA CON TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa realizando trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar el estado de las calles.

En esta oportunidad, se llevaron adelante tareas de bacheo y reparación de pavimento en la esquina de calle Belgrano y García Cuerva, una intervención que contribuye a una circulación más segura y ordenada para vecinos y conductores.