FINALIZÓ LA CÁTEDRA DE IDENTIDAD DOLORENSE Y SE ENTREGARON CERTIFICADOS A MÁS DE 200 PARTICIPANTES

Ayer en la Secretaría de Cultura, con una importante convocatoria de público, finalizó la Cátedra de Identidad Dolorense, una propuesta de formación que durante 12 encuentros convocó a vecinos, estudiantes, representantes de instituciones y profesionales con el objetivo de conocer, valorar y fortalecer el patrimonio histórico, cultural e identitario de nuestra ciudad.

Durante el encuentro se realizó la entrega de certificados a quienes participaron de esta iniciativa, en reconocimiento al compromiso demostrado a lo largo del ciclo y al interés por profundizar en la historia de Dolores, reafirmando la importancia de preservar y transmitir la identidad que nos une como comunidad.

La Cátedra de Identidad Dolorense reunió a más de 200 inscriptos y desarrolló un programa presencial que propuso un recorrido integral por la historia local, desde la prehistoria regional hasta las figuras emblemáticas que dejaron una huella en la construcción de la identidad dolorense.