DOLORES: Importante despliegue de Bomberos por un incendio en una vivienda de calle Yrigoyen

En la tarde de este martes se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre calle Yrigoyen al 1400, lo que motivó un importante operativo de los Bomberos.

El foco ígneo se habría iniciado en una habitación de la planta alta, presuntamente a raíz de una estufa garrafera. Las llamas afectaron ese ambiente, mientras que el resto de la vivienda sufrió daños por el humo.

Acudieron tres unidades de Bomberos, evitando que el fuego se propagara al resto del inmueble.

Como consecuencia del siniestro, una mujer debió ser trasladada al Hospital debido a la inhalación de humo. Además, dos menores fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias, sin que fuera necesario su traslado.