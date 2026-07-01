LA TORTA ARGENTINA LLEGÓ A CANAL 13 Y SIGUE GANANDO LUGAR EN TODO EL PAÍS

La Torta Argentina, emblema gastronómico de Dolores, fue protagonista en La Cocina Rebelde, el programa que conduce Jimena Monteverde por El Trece.

En la previa del 9 de Julio, la cocinera la presentó como una de las propuestas ideales para celebrar la fecha patria, llevando a la pantalla nacional una receta que nació en Dolores y forma parte de la identidad de la ciudad.

La aparición se suma al trabajo que se viene realizando para consolidar a la Torta Argentina como la torta oficial del país, una iniciativa que sigue sumando visibilidad en medios nacionales y respaldo de distintos sectores.

Con el Mundial y las celebraciones patrias como grandes vidrieras para mostrar la identidad argentina, la Torta Argentina continúa llevando el nombre de Dolores a cada rincón del país.