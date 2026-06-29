DOLORES: BOMBEROS CONTROLARON INCENDIO EN ESTUFA GARRAFERA

Un importante despliegue de Bomberos se registró este lunes tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un posible incendio en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Robecco y Saavedra.
Al lugar acudieron tres unidades, que trabajaron rápidamente para controlar la situación. El siniestro se había originado en una estufa garrafera, vinculada a un desperfecto en la garrafa.
Como consecuencia del incidente, se produjeron daños materiales en la vivienda, mientras que el propietario sufrió algunas quemaduras.