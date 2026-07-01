PEDIDO DE PUBLICACIÓN:

Al Intendente Juan Pablo y su periféricos que utiliza para impedir que siga controlando los recursos públicos.

NO ME VAN A CALLAR . NO VINE A LA POLITICA A PEDIR PERMISO. Cada intento de intimidación solo fortalece mi compromiso

Cuando la política deja de responder con explicaciones y empieza a responder con demandas judiciales, algo está funcionando muy mal.

Desde hace meses vengo investigando contrataciones, licitaciones, designaciones y posibles conflictos de intereses dentro de la administración municipal. Lo hice de frente, dando la cara y ejerciendo el derecho que tiene cualquier ciudadano, y mucho más quien tiene la responsabilidad de conducir políticamente La Libertad Avanza en Dolores.

La respuesta nunca fue aclarar los hechos.

La respuesta fue intentar llevarme a la Justicia.

Cada pedido de informes, cada publicación y cada pregunta incómoda tuvo una contestación: silencio.

Y ahora aparece una mediación por una supuesta afectación a la dignidad.

Los vecinos sabrán sacar sus propias conclusiones.

Yo tengo la mía.

Cuando en vez de responder preguntas se intenta judicializar a quien pregunta, el mensaje parece claro: que nadie investigue, que nadie controle, que nadie hable.

Quiero decirles algo con absoluta claridad.

No les tengo miedo.

No me van a intimidar.

No voy a dejar de investigar.

No voy a dejar de denunciar aquello que considere irregular.

No voy a dejar de preguntar dónde va la plata de los vecinos.

No vine a la política para pedir permiso.

Vine para enfrentar los privilegios, la opacidad y las viejas prácticas que durante años hicieron creer que el poder estaba por encima de los ciudadanos.

Si creen que una mediación o una demanda me va a hacer bajar la cabeza, no entendieron absolutamente nada..

No trabajo para funcionarios.

No trabajo para proveedores del Estado.

No trabajo para intereses políticos.

Trabajo para los vecinos que están cansados de que les oculten información mientras les piden cada vez más esfuerzo.

Quieren transformar el control ciudadano en una ofensa personal.

Quieren que investigar sea un problema.

Quieren que hacer preguntas tenga un costo.

Yo creo exactamente lo contrario.

El problema nunca es quien pregunta.

El problema es quien no quiere responder.

Voy a seguir donde siempre estuve: del lado de la transparencia, del lado de la verdad y del lado de los vecinos.

Porque el poder pasa.

Los gobiernos pasan.

Pero el derecho de los ciudadanos a controlar a quienes administran recursos públicos no se negocia.

No me van a callar.