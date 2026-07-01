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EL INTENDENTE RECIBIÓ A DIEGO FARÍAS, EL NUEVO DIRECTOR DE LA UNIDAD PENITENCIARIA N° 6

El Intendente Juan Pablo García recibió a Diego Farías, el nuevo Director de la Unidad Penitenciaria N° 6, y destacó la importancia de que un dolorense esté al frente de una institución clave para la comunidad.
“Es una gran satisfacción que un dolorense esté al frente de una institución tan importante para nuestra comunidad. Conozco su compromiso, su vocación de servicio y el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera”, expresó el jefe comunal.
Desde el Municipio acompañaron este nuevo desafío, remarcando la relevancia de continuar fortaleciendo las instituciones que cumplen un rol fundamental en la sociedad.

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