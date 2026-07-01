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LA MUNICIPALIDAD AVANZA CON TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa realizando trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar el estado de las calles.

En esta oportunidad, se llevaron adelante tareas de bacheo y reparación de pavimento en la esquina de Alberdi y Pellegrini, una intervención que contribuye a una circulación más segura y ordenada para vecinos y conductores.

Desde el Área de Obras Públicas informaron que los trabajos continuarán en distintos sectores de la ciudad de acuerdo con el cronograma previsto, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

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