PLAN DE FORESTACIÓN: CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando acciones en el marco del Plan de Forestación, con la colocación de nuevos arboles en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, los trabajos se llevaron a cabo sobre las veredas de calle Paz, donde se incorporaron ejemplares de fresno americano para el ordenamiento del arbolado público.

Estas acciones contribuyen al embellecimiento de la ciudad, mejoran la estética urbana y generan entornos más agradables para los vecinos.