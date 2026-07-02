EL MUNICIPIO AVANZA CON LA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA MARTÍN FIERRO

La Municipalidad de Dolores continúa con los trabajos de restauración y puesta en valor en la Plaza Martín Fierro, con el objetivo de recuperar este espacio público y convertirlo nuevamente en un lugar de encuentro para vecinos y familias.

El proyecto contempla la renovación integral de los juegos infantiles, la incorporación de nuevas canchas de fútbol tenis y de ping pong, además de tareas de forestación.

Los trabajos incluyeron la construcción de nuevos senderos y plantas, que permiten un entorno más agradable para los vecinos.

Estas mejoras buscan brindar un espacio más seguro y accesible para que personas de todas las edades puedan disfrutar de actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento al aire libre.