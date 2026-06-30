CPR DOLORES IDENTIFICA A UN HOMBRE CON PEDIDO DE PARADERO ACTIVO

En el marco de un operativo de prevención realizado por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Dolores, fue interceptado un automóvil Chevrolet Classic conducido por un hombre de 55 años.

Al verificar los datos del conductor mediante el sistema informático policial, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de paradero activo, dispuesto el 14 de junio de 2023, en el marco de una causa caratulada “Averiguación de Paradero”, con intervención de la UFI y J Nº 6 del Departamento Judicial San Martín.