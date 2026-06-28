GRAN CIERRE DE “DOLORES TANGO” EN EL TEATRO UNIONE

El Teatro Unione fue el escenario elegido para la gala que puso punto final a una serie de actividades dedicadas a celebrar y revalorizar nuestro patrimonio cultural.

La propuesta reunió a un importante marco de público que disfrutó de una velada donde la música y la danza fueron las grandes protagonistas.

La apertura estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara Municipal, que ofreció un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Más tarde, el escenario recibió a la Compañía Tango Furia, bajo la dirección de Emanuel Marín, con la presentación del espectáculo “Destino Tango”.La puesta combinó interpretaciones musicales, canto y coreografías que recorrieron distintos momentos y estilos del género, brindando un espectáculo de gran calidad artística.

La gala marcó el cierre de una celebración que tuvo como eje el encuentro de la comunidad y la puesta en valor del patrimonio cultural, dejando una destacada propuesta que fue ampliamente acompañada por el público presente.