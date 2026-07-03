HIDRÁULICA Y LA MUNICIPALIDAD DE DOLORES REALIZARON TRABAJOS CLAVES EN EL CANAL 1

La Dirección Provincial de Hidráulica, en coordinación con la Municipalidad de Dolores, finalizó con éxito las tareas de reparación y montaje de dos cajas reductoras fundamentales para la gestión hídrica de la región.
Estos equipos actúan como el mecanismo de izaje principal en la obra de retención del Hm 129 del Canal 1, y gracias a esta intervención, se logró dejar en condiciones de operatividad el 100 % de los sistemas de izaje de la estructura.
La puesta a punto de estos componentes es de vital importancia para la seguridad de la zona, ya que la función principal de la obra es retener agua dulce para su aprovechamiento, pero, ante eventos de crecidas climáticas, requiere una apertura inmediata y eficiente para liberar el escurrimiento de las aguas y evitar anegamientos.