Dos jóvenes fueron demorados cuando intentaban llevarse cableado y otros elementos

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron demorados por personal policial luego de ser sorprendidos mientras sustraían cableado y distintas partes en desuso del interior del frigorífico, ubicado sobre calle Cerrito al 700.
Ambos fueron trasladados en el marco de una causa caratulada como “Hurto”.
La Unidad Funcional del Ministerio Público Fiscal avaló el accionar policial y dispuso la notificación de los menores conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Posteriormente, se ordenó que fueran entregados a sus respectivos progenitores.