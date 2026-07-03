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DESPUÉS DE MÁS DE 30 AÑOS, AVANZA EL PROCESO PARA QUE AGENTES PENITENCIARIOS ACCEDAN A SUS LOTES

La Municipalidad de Dolores dio un paso clave para destrabar una situación que llevaba más de tres décadas sin resolverse. Se firmó el convenio con el Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense que permitirá iniciar el proceso de zonificación y loteo de los terrenos destinados a los adjudicatarios.
En representación del Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, el convenio fue suscripto por su presidente, Jesús Armando Heneyni.
Este acuerdo constituye un avance fundamental para que quienes fueron adjudicatarios de esos lotes puedan finalmente comenzar a concretar el sueño de la casa propia, luego de más de 30 años de espera.

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