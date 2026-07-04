Dolores: un hombre fue aprehendido tras agredir a una mujer y enfrentarse con la policía

Una mujer de 32 años resultó con lesiones leves luego de un episodio que derivó en la aprehensión de un hombre de 34 años, acusado de los delitos de lesiones leves, amenazas y resistencia a la autoridad.

Al arribar los efectivos al lugar del hecho la mujer manifestó que había sido atacada por el hombre, quien además la amenazó de muerte durante el incidente.

Al momento de la intervención policial, el acusado adoptó una actitud hostil y agredió al personal actuante. Si bien los uniformados no sufrieron lesiones, la situación motivó su inmediata aprehensión.

El hombre fue notificado de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Interviene UFI y J N.º 4 del Departamento Judicial Dolores.