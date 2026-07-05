Dolores: Secuestran un automóvil tras realizar maniobras peligrosas y circular en contramano

Un automóvil Volkswagen Vento fue secuestrado por personal policial luego de que su conductor realizara maniobras consideradas peligrosas para la circulación.

El vehículo circulaba por calle Castelli cuando giró en contramano por calle Sarmiento. En esa maniobra estuvo a punto de colisionar con un móvil policial que transitaba por el lugar.