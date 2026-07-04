Dolores: una mujer fue aprehendida tras un conflicto vecinal y una presunta tentativa de incendio

Personal policial intervino en un domicilio de calle Ameghino tras un llamado telefónico que alertaba sobre un conflicto vecinal.

Al arribar al lugar los efectivos procedieron a la aprehensión de una mujer de 29 años.

Instantes antes la mujer y un hombre de 51 años habrían amenazado a una vecina de 31, quien denunció haber recibido expresiones intimidatorias. Durante la intervención policial la mujer aprehendida habría intentado prender fuego a la vivienda, situación que fue rápidamente controlada por los efectivos, quienes lograron reducirla sin que el hecho pasara a mayores.

En el marco de la causa se solicitó el dictado de una medida cautelar de protección y la implementación de un botón antipánico para la denunciante.

La investigación quedó a cargo de la UFIyJ Nº 4 del Departamento Judicial Dolores.