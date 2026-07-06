Día del Maestro en Perú

6 de Julio de 1822. El Libertador del Perú, General José Francisco de San Martin en su calidad de Protector del Perú creó la primera Escuela Normal de Varones designando a Diego Thompson como responsable (Pastor Bautista escocés). Por tal motivo cada 6 de julio, en ese País se celebra el Día del Maestro.

La historia del Perú está marcada por el reconocimiento a aquellos encargados de inculcar conocimiento. De hecho, durante el Tahuantinsuyo ya se rendía homenaje a los sabios y amautas incas, maestros respetados y venerados por sus funciones en aquella época.

A pesar del tiempo transcurrido, este reconocimiento hacia los maestros no ha cambiado. Ellos siguen cumpliendo un rol sacrificado y noble por la educación de la juventud. Y a pesar que sus funciones suelen ser anónimas, no dejan de cumplir una misión importante.