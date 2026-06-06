DOLORES – ALLANAMIENTO: RECUPERAN ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN UNA VIVIENDA

En las últimas horas, un vecino denunció un hecho ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle San Martín, en inmediaciones de la altura 1400.

Según relató, fue alertado por un conocido de su madre -quien reside en el lugar- acerca de la presencia de dos personas que habrían ingresado al domicilio tras dañar un vidrio y acceder por un ventiluz de la cocina.

Tras el ingreso, los individuos se retiraron llevándose distintos elementos. Entre lo sustraído se encuentra indumentaria deportiva y una bicicleta tipo mountain bike, marca Cronos, de color negro con detalles en rojo, rodado 29 y de 21 velocidades.

A partir de las actuaciones realizadas, se llevaron adelante distintas diligencias que permitieron recuperar parte de los elementos denunciados, en un procedimiento concretado en calle Sicardi.