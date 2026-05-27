FINALIZA LA “CÁTEDRA DE IDENTIDAD DOLORENSE”: UN VIAJE POR LA HISTORIA, LA CIENCIA Y LA CULTURA DE NUESTRA CIUDAD

Hoy miércoles se llevará a cabo la última clase de la Cátedra de Identidad Dolorense, cerrando un ciclo de 12 clases magistrales que convocó a vecinos e instituciones a reflexionar sobre las raíces, el patrimonio y el futuro de Dolores.

En esta oportunidad se desarrollará la clase 12: “Historia de los Símbolos en Dolores”, a cargo de Alfredo Meckievi. Será un recorrido por la historia de la bandera y el escudo de Dolores, y por el valor que ambos representan para la identidad dolorense.

Durante el encuentro se brindará una explicación de los distintos símbolos, sus significados y los protocolos que existen detrás de ellos.

La Cátedra de Identidad Dolorense llega así a su fin, consolidándose como una enriquecedora propuesta en la que vecinos, estudiantes y profesionales pudieron conocer, reflexionar y reencontrarse con el valioso patrimonio histórico y cultural de Dolores.