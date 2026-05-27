POR PRIMERA VEZ, CAME DESTACÓ A DOLORES Y A LA FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA ENTRE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL PAÍS

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó por primera vez a Dolores y a la Fiesta de la Torta Argentina dentro de su informe nacional sobre el movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo del 25 de Mayo.

En el relevamiento difundido por la entidad, Dolores fue mencionada entre los “destinos tradicionales y emergentes” que lograron una importante convocatoria turística a partir de sus propuestas culturales, gastronómicas y populares.

“Dolores celebró la Fiesta de la Torta Argentina con recitales, concursos gastronómicos y el tradicional Pericón Nacional”, señala el informe elaborado por CAME, que analizó el impacto turístico y económico generado en distintos puntos del país durante el feriado patrio.

El documento también remarca que la gastronomía regional y las fiestas populares fueron protagonistas en numerosos destinos turísticos de Argentina. “Concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones patrias se multiplicaron en Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos, generando movimiento en pueblos y ciudades intermedias”, sostiene el informe.

El intendente Juan Pablo García destacó la importancia de este reconocimiento nacional para la ciudad: “Es la primera vez que CAME destaca a Dolores dentro de un informe turístico nacional y eso refleja el crecimiento que tuvo la Fiesta de la Torta Argentina y el trabajo que venimos realizando para posicionar a nuestra ciudad desde la cultura, la gastronomía y el turismo”.

La inclusión de Dolores dentro de este relevamiento reafirma el crecimiento de la Fiesta de la Torta Argentina como uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires, con una convocatoria que este año reunió a miles de vecinos, turistas y contingentes de distintas localidades.

La 12ª edición de la Fiesta de la Torta Argentina contó con espectáculos musicales, actividades culturales, feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y el tradicional Pericón Nacional, además del gran cierre a cargo de Lucas Sugo ante una Plaza Castelli colmada.