Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 “Osvaldo Magnasco” Dolores: Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

Señores socios:

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 “Osvaldo Magnasco” del Distrito de Dolores en cumplimiento del Artículo 26 del Estatuto convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 19 de junio de 2026, a la hora 11:00 hs. en el local escolar sito en la calle Balbi y Pizzagalli sin N° de la localidad de Dolores para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos (2) socios para firmar el Acta, junto con el presidente y secretario.

2. Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

3. Consideración del Informe de los Revisores de Cuentas, sobre el Balance del Ejercicio 01/05/2025 al 30/04/2026.

4. Consideración de la Memoria y el Balance por el Ejercicio comprendido entre el 01/05/2025 al 30/04/2026.

5. Elección de miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

6. Fijación del monto de la cuota societaria.

7. Fijación del monto del efectivo (Caja Chica) para el tesorero, para gastos menores y urgentes.

Maria Urruchua

Secretario

Silvana Mansilla

Presidente