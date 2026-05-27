READECUACIÓN DEL ACUEDUCTO AYACUCHO-DOLORES: CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA VIRTUAL

En el marco del “Programa de mejora de los servicios de provisión de agua potable en la Provincia de Buenos Aires” (AR-L1345) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires convoca a participar de la consulta pública del proyecto: “Readecuación del Acueducto Ayacucho-Dolores”.

El proyecto tiene por objetivo restituir la capacidad de conducción del acueducto, evitando las pérdidas que actualmente disminuyen el caudal de agua que transporta a lo largo de su traza.

La consulta se desarrollará bajo modalidad virtual el 28 de mayo de 2026 a las 10:00 horas. En dicha instancia se presentarán las principales características del proyecto y su estudio ambiental y social, a la vez que se habilitará un espacio de intercambio para expresar preguntas, dudas e inquietudes.

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción disponible en la página web https://www.minfra.gba.gob.ar/web/Home/Audiencia_Publica, donde también encontrarán información sintética del Proyecto y la versión completa de su Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS). Para acceder a la misma información pueden ingresar a https://dolores.gob.ar/

Asimismo, quienes lo deseen podrán concurrir a la Sala de Conferencias de la Municipalidad, calle San Martín y Castelli, Dolores, donde se realizará la transmisión en vivo del evento.

Para realizar consultas previas pueden enviar un mail al siguiente correo electrónico consultaspublicas.dipac@minfra.gba.gob.ar

Para participar virtualmente el día del evento ingresar a: Consulta Pública – Ministerio de Infraestructura | Reunión- Unirse | Microsoft Teams