Se invita a la comunidad a participar del segundo taller de la Agenda Estratégica “Dolores hacia el futuro”, una iniciativa impulsada por el Municipio que busca definir, de manera participativa, el rumbo de la ciudad a largo plazo.

Se contará nuevamente con la presencia del arquitecto Rubén Pesci, reconocido profesional en planificación urbana y desarrollo sostenible, quien esta a cargo de la Dirección Técnica de esta actividad. Con experiencia en ciudades de Argentina y del exterior, Pesci brinda herramientas para la elaboración de una visión integral y de largo plazo para Dolores.

Estos talleres son parte del proceso participativo que busca dejar como resultado un diagnóstico sólido y una hoja de ruta clara para el crecimiento sostenido de la ciudad.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 29, a las 17 Hs en la Secretaría de Cultura, ubicada en calle Mitre y 25 de Mayo. Para Inscribirse o recibir más información comunicarse al 2245500257