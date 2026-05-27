¿Quién es Federico Russo, el periodista de la TV Pública que celebró su cumpleaños con torta argentina?

Federico Russo, periodista y productor de la TV Pública, compartió un video celebrando su cumpleaños con una clásica torta argentina y dejó una frase que generó simpatía entre sus seguidores: que debería ser considerada la “torta nacional oficial”.

Russo tiene 41 años y más de una década de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su carrera participó en coberturas internacionales como los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de Copa América, eventos NBA y distintas competencias vinculadas a la Selección Argentina.

Desde 2007 trabaja en la TV Pública, donde formó parte de transmisiones de Copa Libertadores, torneos locales, Rally Dakar y grandes eventos deportivos.

También fue uno de los integrantes de “Mundo Leo”, el programa dedicado a Lionel Messi, entrevistando a importantes figuras del deporte y al propio capitán argentino en distintas oportunidades.

Actualmente conduce “Leo Tour”, el programa de streaming sobre Lionel Messi en la TV Pública.

Esta vez, lejos del fútbol y las coberturas internacionales, el periodista mostró una escena cotidiana y bien argentina: festejar el cumpleaños con una torta argentina.