DOLORES: FUERTE COLISIÓN ENTRE AUTO Y MOTO DEJÓ UNA JOVEN HERIDA

En la noche de este martes se produjo un choque en calle Pilotto al 1000, donde colisionaron un Peugeot 206 y una motocicleta 110 cc en la que se trasladaban un hombre y una mujer, ambos con casco colocado al momento del impacto.

Según se pudo observar, uno de los cascos presentaba un fuerte golpe, lo que evidencia la importancia de su uso, ya que, de no haber sido utilizados, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

Como consecuencia del siniestro, la mujer habría sufrido una posible fractura en una de sus piernas, por lo que fue trasladada en ambulancia al nosocomio para su atención, mientras que el acompañante también fue asistido.