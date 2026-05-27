FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA EN CIFRAS: MÁS DE $295 MILLONES EN VENTAS EN PLAZA CASTELLI, 30 MIL PERSONAS, 5.100 KILOS DE TORTA Y OCUPACIÓN HOTELERA COMPLETA

La Fiesta de la Torta Argentina es sinónimo de identidad, turismo y producción. Un evento que promueve el desarrollo económico local y pone a la ciudad como referente del turismo de cercanía.

“Es una gran alegría saber que la Fiesta fue un éxito turístico y económico, gracias a todas las productoras, emprendedores, comerciantes y artistas por hacerlo posible”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

En esta edición participaron 37 productoras, quienes vendieron 5.100 kilos de torta Argentina, superando la cantidad vendida en la edición pasada y representado una recaudación de mas de 170 millones de pesos.

A esto se suman datos que fortalecen la Fiesta: más de 30 mil personas, dolorenses y turistas, disfrutaron de un fin de semana largo en Dolores y en cuanto al Parque Termal, se vendieron 3.766 entradas.

El gran movimiento turístico que generó la 12° edición de la Fiesta de la Torta Argentina se reflejó en el 100 % de ocupación hotelera y en la visita de 70 contingentes turísticos a Dolores.

La facturación de food trucks y emprendedores durante la Fiesta alcanzó un piso de $125.000.000, con puestos que en su gran mayoría superaron ampliamente las expectativas de venta.

Entre los emprendedores gastronómicos y productores de torta, alcanzan los 295 millones de facturación.

A estas cifras se suma además el impacto económico generado por la actividad gastronómica y comercial desarrollada por fuera de la Plaza Castelli y sus inmediaciones, impulsando un importante movimiento en distintos sectores de la ciudad.

Con una identidad que crece año tras año, la Fiesta de la Torta Argentina volvió a consolidarse como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de la provincia, impulsando el trabajo local, fortaleciendo el turismo y reafirmando el orgullo de una tradición dolorense que ya es patrimonio de todos.