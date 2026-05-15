RUTA 11: UN CONTROL VEHICULAR DERIVÓ EN LA DETENCIÓN DE UNA MUJER CON CAPTURA ACTIVA

Un control vehicular realizado en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 393, permitió identificar a una mujer que contaba con un pedido de captura vigente por una causa judicial en curso.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación Vial Pinamar, quienes interceptaron un automóvil Volkswagen Suran en el que viajaban un hombre de 37 años, domiciliado en La Tablada, y una mujer de 46 años, de nacionalidad paraguaya, también con residencia en esa localidad.

Al verificar los datos de los ocupantes, se constató que sobre la mujer pesaba una orden de captura activa, emitida en el marco de una causa vinculada a infracción a la Ley 23.737, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza.

Tras confirmarse la medida judicial, la autoridad interviniente dispuso su detención.