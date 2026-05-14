YPF aumenta los precios de los combustibles desde este jueves

Este jueves entrará en vigencia el nuevo cuadro de precios de combustibles, desde nafta hasta gasoil, según confirmó el titular de YPF, Horacio Marín.

El titular de YPF, Horacio Marín, informó este miércoles que dentro de menos de 24 horas entrará en vigencia un nuevo cuadro de precios para sus bocas en todo el país, lo que probablemente haga cambiar también los valores en las estaciones de servicio de otras compañías.

“A partir del jueves 14 de mayo YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, anunció Marín a través de su perfil de X en un extenso mensaje en el que precisó que se seguirá “aplicando el sistema de ´buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”.

“Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior”, estableció el titular de la compañía que es parcialmente estatal.

Los precios de YPF sirven, además, de referencia para las otras cadenas de estaciones de servicio. Los combustibles en la Argentina, desde las naftas de diversas categorías hasta el gasoil, ya venían encareciéndose no sólo por la quita paulatina de subsidios y el incremento de impuestos sino también por la escalada de Estados Unidos contra Irán, que mantiene en vilo al mundo.

“Mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”, anticipó Marín.

El ejecutivo de YPF también aclaró que se seguirá aplicando el sistema de micropricing con la explicación de que “permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas”.

“De esta forma, reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, señaló.