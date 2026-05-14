La soja se desploma ante decepción por negociaciones comerciales EEUU-China

Los precios de la soja registran una fuerte baja en la Bolsa de Chicago, con caídas superiores a los US$13 por tonelada, ante la falta de definiciones en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El mercado reaccionó negativamente porque no hubo señales concretas de que China aumente sus compras de soja estadounidense. Incluso, desde el gobierno norteamericano indicaron que el nivel actual de importaciones ya cubre la demanda prevista.

Analistas señalan que las cotizaciones venían subiendo por expectativas políticas en torno a la reunión entre ambos países, pero la ausencia de acuerdos generó una corrección a la baja. También influyen la toma de ganancias de fondos especulativos y la fuerte competencia de Brasil en el mercado internacional.