El “riesgo Adorni”: siguen apareciendo gastos cash en dólares de Adorni y ahora imputaron a su hermano

Nuevos testimonios complican al jefe de Gabinete, con revelaciones sobre pagos en efectivo en dólares que no se condicen con su situación patrimonial, mientras la Justicia también imputó a su hermano por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el marco de la misma investigación.

Por Fernando Ramírez

El polémico jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es una caja de sorpresas ingratas para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA): apareció otro testigo que reveló nuevos pagos cash en dólares y, además, su hermano Francisco fue imputado por enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete está siendo investigado por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, luego de conocerse viajes furtivos y compras de onerosas propiedades, mayoría de los gastos que no están reflejados en la declaración jurada de 2024, presentada en forma incompleta, ya que su patrimonio aumentó ostensiblemente en la función pública.

Ahora debe presentar la declaración jurada correspondiente al año pasado, en la que también habría incrementado sus bienes, pero pese a pedidos de que adelante la presentación, Adorni sostuvo que tiene tiempo hasta el 31 de julio y el presidente Javier Milei apoya extrañamente esa decisión.

Claro, mientras tanto, casi diariamente hay un goteo judicial de su causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que varios testigos indican pagos suyos al contado en dólares -que al parecer no se condicen con su sueldo de funcionario, cono el caso de Matías Tabar, contratista de su mansión de Indio Cua, cuyos lujosos arreglos pagó cash 245.000 dólares-.

El hecho de que Adorni no justifique sus excesivos gastos y pagos en dólares originó un cortocircuito con la senadora violeta -ex amarilla Pro- Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, quien lo apuró y le dijo públicamente que “inmediatamente” debía presentar la declaración jurada de bienes.

Pero, inesperadamente, el presidente Milei salió rápido a retarla por entrometerse en esa delicada cuestión, e incluso en la última reunión de Gabinete no la dejó hablar cuando Bullrich pedía la palabra para explicar la situación.

La investigación contra Adorni determinó ahora que el dueño de una propiedad en Indio Cuá confirmó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita varios acuerdos de alquiler durante las obras de refacción en la casa del jefe de Gabinete.

José Rodríguez, propietario de otra casa dentro del barrio del partido de Exaltación de la Cruz, declaró que le alquiló un inmueble a Adorni y que recibió más de 20 mil dólares en mano.

A eso se le suma que el fiscal federal Guillermo Marijuan abrió una investigación e imputó a Francisco Adorni, diputado de la provincia de Buenos Aires, exfuncionario del Ministerio de Defensa y hermano de Adorni, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a causa de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien ingresó como integrante de La Libertad Avanza, pero luego se fue enojada del bloque.

Parlamentario.