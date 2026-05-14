“Es el único argentino que Milei sacó de la pobreza”

Carlos Linares, Martín Soria y Florencia López presentaron cuestiones de privilegio contra Manuel Adorni, Javier Milei y Luis Caputo. La mención del chubutense al pedido de Bullrich para que el jefe de Gabinete presente la declaración jurada.

El primer senador opositor en presentar una cuestión de privilegio contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni fue el chubutense Carlos Linares. Primero parafraseó que “el fruto no cae lejos del árbol”, y luego acusó que es un “delincuente él y un delincuente el hermano”, en alusión a Francisco Adorni, legislador bonaerense imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

También hizo eco de la entrevista radical que tuvo como protagonista a Matías Tabar, contratista que trabajó en las remodelaciones de la casa del country Indio Cúa por las que el ministro coordinador habría abonado 245.000 dólares en efectivo. “Cada día nos encontramos con algo nuevo y se ve que le gusta manejar mucha plata en negro porque son dos delincuentes, el arquitecto y Adorni”, señaló el integrante del bloque Justicialista.

Sutilmente invocó el pedido de Patricia Bullrich con relación a la declaración jurada del vocero presidencial y agregó que “mentir en una declaración jurada tiene consecuencias”. Después sintetizó que “es un tema que no se termina y no tenemos que dejarlo terminar por más que el gobierno quiera que se hablen de otros temas”. Y cerró acusándolo de ser “el cajero de la casa”.

Soria apuntó contra Milei y Adorni

Martín Soria no se la iba a perder y a pesar de que presentó la cuestión de privilegio contra Javier Milei aprovechó la oportunidad de cargar munición gruesa contra Manuel Adorni. “El escándalo del jefe de Gabinete es como una novela que no tiene fin donde cada día aparece algo más o algo peor por los innumerables casos de corrupción, donde el presidente lleva casi 70 días defendiendo lo indefendible”, comenzó.

Tomó una frase recolectada de un programa televisivo y reiteró que “para juntar lo que gastó, debió haber sido jefe de Gabinete durante 26 años”. Luego, manifestó que “Milei, ajeno a la realidad sigue defendiendo, a este jefe de Gabinete, pero tenemos que preguntarnos si no es un sistema de privilegios, corrupción y saqueo organizado por el presidente y su hermana (Karina Milei)”.

Una por una, el senador rionegrino mostró fotos del presidente de la Nación con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Diego Spagnuolo, Demián Reidel y, finalmente, Manuel Adorni, a quien catalogó de ser “el único argentino que Milei sacó de la pobreza verdaderamente”. “La escribana de Adorni entró siete veces a la Casa Rosada para perfeccionar la teoría de que dos jubiladas que le prestaron plata de palabra”, cerró.

En tercer lugar, la senadora riojana Florencia López dirigió su cuestión de privilegio contra Luis Caputo, ministro de Economía, y también contra el jefe de Gabinete por la rúbrica a la decisión administrativa 202026 publicada en el Boletín Oficial del pasado lunes 11 de mayo donde se modificaron las partidas presupuestarias del Poder Legislativo en 30 mil millones de pesos y se comunicó el cierre de nueve programas. “Son unos cretinos y hay que pararlos acá en nuestras bancas con el mandato popular que nos dio la gente”, disparó.

Parlamentario.