Identifican al hombre que apareció muerto en la ruta 2

El hombre que apareció muerto a la vera de la ruta 2, a la altura de La Armonía, fue identificado en las últimas horas y se supo que las causas de su fallecimiento fueron naturales.

Julio César Ferreyra tenía 66 años y murió producto de un paro cardiorrespiratorio. Así lo confirmaron los médicos forenses que realizaron la autopsia, en el informe que enviaron a la Fiscalía Descentralizada.

Una vez finalizada la diligencia, el cuerpo del hombre fue entregado a sus familiares, y la causa judicial que se había iniciado quedó cerrada.