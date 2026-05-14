El Vaticano designó a Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en Argentina

El nuevo representante diplomático de la Santa Sede reemplaza a Mirosław Adamczyk, trasladado recientemente para cumplir la labor de nuncio en Albania.

El Papa León XIV designó al arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en Argentina, en reemplazo de Mirosław Adamczyk, quien fue trasladado recientemente a cumplir esa misma labor diplomática en Albania, según confirmó oficialmente el Vaticano.

La designación de Banach, quien ocupó este mismo rol de embajador de la Santa Sede en Hungría durante el mandato como del derechista ex primer ministro Viktor Orbán, se produce en medio de las crecientes versiones de una posible visita del Papa a la Argentina este año.

La designación del diplomático del Vaticano fue comunicada de manera simultánea en Roma y Buenos Aires.

“La Nunciatura Apostólica en la República Argentina comunica que el Papa León XIV, ha nombrado Nuncio Apostólico en la Argentina a Monseñor Michael Wallace Banach, Arzobispo Titular de Memfi, hasta el momento Nuncio Apostólico en Hungría”, señaló un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Como representante diplomático del Vaticano, el flamante nuncio apostólico tiene además un rol papel clave en la designación de nuevos obispos y en la articulación política entre la Santa Sede y las autoridades nacionales.

Banach nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos; fue ordenado sacerdote en 1988 para la diócesis de Worcester y posteriormente continuó su formación académica en Roma, donde obtuvo un doctorado en Derecho Canónico.

Domina cinco idiomas (inglés, italiano, francés, español y polaco), y logró ingresar al cuerpo diplomático de la Santa Sede en 1994, y desarrolló desde allí una extensa carrera internacional.

La diplomacia del Vaticano lo llevó a trabajar en sus primeros años en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, además de integrar áreas de la Secretaría de Estado del Vaticano, uno de los organismos más influyentes de la Santa Sede en materia política y diplomática.

Pocos meses después de asumir el papa Francisco, en 2013, Banach fue nombrado nuncio apostólico y recibió la consagración episcopal en una ceremonia realizada en la Basílica de San Pedro.

Fue representante del Vaticano en países como Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, donde debió intervenir en temas vinculados a pobreza, conflictos sociales y diálogo interreligioso.

Años más tarde, fue trasladado a Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania, consolidando experiencia en regiones con conflictos originados en cuestiones políticas y atravesado por desafíos humanitarios.