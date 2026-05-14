Conferencia-concierto Honorio Siccardi: “Maestros y discípulos”

Se realizará el sábado 16 de mayo a las 16 h en la Sala Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, ubicada en el 3er piso, Sarmiento 3401, CABA. La actividad será gratuita.

La propuesta está dedicada a la difusión de la figura y la obra de Honorio Siccardi (1897–1963), compositor, pianista, docente, investigador y activo difusor de la música argentina y latinoamericana. Integrante del Grupo Renovación, Siccardi desarrolló un catálogo de más de 250 obras, atravesado por una notable amplitud estética. En su producción conviven rasgos neoclásicos —como la reelaboración de formas, géneros y procedimientos vinculados con la tradición— con búsquedas modernas, escrituras postonales y procedimientos dodecafónicos presentes en varias obras, exploraciones tímbricas y el tratamiento personal de materiales de raíz popular o folclórica.

La actividad combinará una charla introductoria, materiales de archivo e interpretaciones musicales. El recorrido abordará los vínculos de Siccardi con sus maestros —entre ellos Ernesto Drangosch, Felipe Boero, Gilardo Gilardi, Arturo Beruti y Gian Francesco Malipiero— y con algunos de sus discípulos, como Hilda Dianda y Manolo Juárez.

La propuesta contará con la participación de Lucio Bruno-Videla, presidente de la Asociación Argentina de Compositores; Gabriela Siccardi, heredera y encargada del Archivo Histórico Musical “Honorio Siccardi”; y Sebastián Arancibia Navarro, investigador vinculado al estudio, recuperación y difusión de la obra del compositor.

También participará Cintia Cristiá, quien abordará la figura del artista argentino Xul Solar. En ese marco, uno de los momentos destacados de la actividad será el estreno absoluto de la obra para piano que Honorio Siccardi compuso en 1963 con motivo de su muerte, titulada con el mismo nombre del artista. La pieza presenta un lenguaje postonal y una particularidad poco habitual dentro del catálogo de Siccardi: carece de indicaciones métricas. Será presentada en edición crítico-interpretativa realizada por Sebastián Arancibia Navarro y Ana María Otero.

Durante el concierto se presentarán obras de Siccardi, incluyendo estrenos de materiales recuperados, junto con piezas de compositores vinculados a su formación y a su legado. Sebastián Arancibia Navarro participará como pianista junto a Gabriel Asens, músico vinculado al Conservatorio de Música Gilardo Gilardi de La Plata, y Dante Marano de Souza, alumno de Asens y Arancibia Navarro.

La actividad forma parte de un proyecto más amplio de recuperación, estudio y difusión de la obra de Honorio Siccardi, desarrollado en articulación con la Asociación Argentina de Compositores, los herederos encargados del Archivo Histórico Musical “Honorio Siccardi” y la Universidad Nacional de Cuyo, a través del CIFAD y el área de Musicología Histórica. Asimismo, el Instituto de Investigación en Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires proveyó partituras de algunos de los compositores que fueron maestros de Siccardi, materiales que integran el programa de la actividad.

“No hay más valor que la obra, y toda biografía debe reducirse a una muestra del trabajo personal” H.Siccardi

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Agenda

Mayo–junio 2026

Mayo 2026

16 de mayo, 16 h — Honorio Siccardi: “Maestros y discípulos”

Sala Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, 3er piso.

Conferencia-concierto dedicada a la formación y el legado de Honorio Siccardi.

La actividad incluirá el estreno absoluto de Xul Solar y otras obras del compositor.

Intérpretes:

Gabriel Asens

Dante Marano de Souza

Sebastián Arancibia Navarro

Organizan:

DGEArt

CIFAD

Archivo Histórico Musical Honorio Siccardi

Colaboran:

Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla

Asociación Argentina de Compositores

Conservatorio de Música Gilardo Gilardi

Instituto de Investigación en Etnomusicología

29 de mayo, 20 h — Herencia y vanguardia

Orquesta Estudiantil de Buenos Aires (OEBA)

Centro Cultural 25 de Mayo.

Estreno absoluto del “Concierto para violín y orquesta de cámara” de Honorio Siccardi, en su primera versión de 1 movimiento escrito en 1933.

Solista:

Édua Zádory

Edición:

Sebastián Arancibia Navarro, pianista invitado

Lucio Bruno-Videla, director de la OEBA

Organiza:

DGEArt

30 de mayo, 17 h — Antología Argentina

Museo Casa de Ricardo Rojas.

Concierto dedicado a obras argentinas, con la presentación de obras de Honorio Siccardi:

Mediodía, de Tres canciones de Horacio Rega Molina Lamento de Liro, de la ópera Flechas y arcabuces (1940)

Intérpretes:

Rosario Messiano, mezzosoprano

Diego López, piano

Auspicia:

Asociación Argentina de Compositores

Junio 2026

13 de junio, 15 h — Herencia y vanguardia

Segunda presentación de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires

Sala Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla.

Nueva presentación del Concierto para violín y orquesta de cámara de Honorio Siccardi.

Organiza:

DGEArt

24 de junio, 19 h — Ciclo Federal de Música de Cámara

Salón de Honor del Palacio Libertad.

Presentación de Tres líricas para voz y quinteto de maderas, de Honorio Siccardi:

Tramonto

Tambo

Me diste tu amistad

Intérpretes:

Ensamble Viento Sur de la Orquesta Filarmónica de Río Negro

Leonardo Spelzini, flauta

Edelvais Montani, flauta

Martín Katz, oboe / corno inglés

Bruno Casalini, clarinete

Tamara Araya, fagot

Jorge Montoya, corno francés

Invitada especial:

Silvina Suárez, soprano

Organiza: