Kicillof y Alonso evaluaron los avances de un megaoperativo policial en Fuerte Apache

PUENTE 12

Además, recorrieron el nuevo polígono de tiro de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía provincial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en el centro operativo de Puente 12, en La Matanza, desde donde siguieron los avances de un megaoperativo policial en Fuerte Apache, en el marco de una causa que se desarrolla tras el enfrentamiento entre bandas criminales dedicadas al narcomenudeo.

Los allanamientos permitieron la detención de 11 personas involucradas en una investigación que tramita el Departamento Judicial de San Martín. Además, arrojaron la incautación de armas de fuego, municiones de diferentes calibres y más de cuatro kilos de marihuana y cocaína.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron también el polígono de tiro que fue reacondicionado para facilitar las prácticas diarias de más de 230 efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). Participaron el jefe de la Policía, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; y el superintendente de FOE, Walter Chiucaloni.

Al respecto, Kicillof afirmó: “Estas obras son el resultado de una inversión permanente que estamos llevando adelante en materia de equipamiento, infraestructura, tecnología y formación de nuestra Policía”. “Estamos cumpliendo con un objetivo que nos propusimos desde el primer día: lograr que los y las bonaerenses cuenten con una fuerza policial más capacitada y mejor preparada para cuidarlos”, agregó.

“Este esfuerzo vale mucho más ahora que tenemos en frente a un Gobierno nacional que ajusta en todas las áreas, incluso en una tan sensible como es la seguridad de las familias argentinas”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Seguimos exigiendo que nos devuelvan los fondos que nos quitaron, pero no nos quedamos de brazos cruzados y continuamos invirtiendo para que nuestro pueblo pueda vivir más tranquilo”.

La obra contempló un nuevo espacio cubierto de 322 metros cuadrados, donde se encuentran la galería y los puestos de tiro. Allí realizan sus prácticas agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y de los grupos de Apoyo Departamental (GAD) y de Prevención Motorizada (GPM).

Por su parte, Alonso subrayó: “Este polígono no es solamente una obra de infraestructura, es una herramienta para seguir jerarquizando el trabajo de nuestras fuerzas especiales: cuando hay entrenamiento y preparación, hay también más seguridad para nuestra comunidad”.

Estuvo presente también el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio.