La inflación de abril fue del 2,6% 

En el año acumula un 12,3%, mientras que la interanual llega a 32,4%. La meta oficial de que el IPC comience con cero en agosto se complica.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en abril de este año un incremento mensual de 2,6%, de acuerdo con el informe difundido esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), rompiendo así la tendencia alcista de los últimos diez meses. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre alcanzó el 12,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%. El proyecto de Presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación estimaba para este 2026 un 10,1%.

Según el Indec, el aumento mensual estuvo impulsado principalmente por las subas en algunas divisiones específicas del consumo. Entre ellas, “Transporte” encabezó los incrementos con una variación de 4,4%, seguido por “Educación”, que registró un alza de 4,2%. En contraste, las menores variaciones del mes se observaron en “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un incremento de 1,5%, y en “Recreación y cultura”, que avanzó 1% en abril.

“La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”, celebró en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo. “Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017”.

El presidente Javier Milei compartió la publicación de Caputo, con el título -en mayúsculas- “RETORNANDO A LA NORMALIDAD”. “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!”, publicó el mandatario.

De nuevo al informe del Indec, el organismo estadístico indicó que, dentro de las categorías, los precios Regulados lideraron las subas con un 4,7%, impulsados por aumentos en transporte y electricidad. Por su parte, el IPC núcleo se incrementó 2,3%, mientras que los precios Estacionales no registraron variación.

Como anticipaba el mercado y también el equipo económico, luego de sufrir varios shocks transitorios en los últimos meses (carne, educación y algunos estacionales y regulados, entre otros), la inflación comenzó en abril una ralentización similar a la que se vivió en el mismo período de 2025. El mercado estima hacia adelante que se mantenga un tiempo en torno del 2% mensual, lo que difícilmente la acerque al 0% en agosto (el REM la proyecta en un 1,8% mensual entonces) como se había pronosticado oficialmente.

A nivel regional, el Indec señaló que el índice mostró subas mensuales en todo el país, con variaciones que oscilaron entre el 2,1% en la región de Cuyo y el 2,8% en el Gran Buenos Aires. En cuanto a la composición del índice, los bienes registraron un incremento de 2,5% en abril, mientras que los servicios aumentaron 2,6% respecto del mes anterior.

El informe también precisó que, en términos acumulados en lo que va del año, las divisiones con mayor aumento fueron “Educación” (19%) y “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (18,1%).

Por último, en la comparación interanual, el Indec detalló que los mayores incrementos se verificaron en “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (47,8%) y “Transporte” (39,9%), dentro de un nivel general que avanzó 32,4% en los últimos doce meses.