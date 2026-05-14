FUERTE MENSAJE DE ECHARREN: MÁS GESTIÓN LOCAL Y SOLUCIONES REALES PARA LA GENTE

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, difundió en sus redes sociales un mensaje luego de su visita a San Vicente, donde se reunió con el jefe comunal Nicolás Mantegazza.

A través de su cuenta oficial, el mandatario expresó:

“Visité a @nico_mantegazza intendente de San Vicente, que lleva adelante una gestión brillante y profundamente comprometida con su pueblo.

Compartimos una misma mirada: el acceso al suelo urbano debe ser política de Estado y la vivienda un derecho humano fundamental para cada familia.

La Argentina que viene no puede seguir en manos de funcionarios que deciden desde un escritorio, sin conocer la calle ni los problemas reales de la gente.

Tiene que ser gobernada por hombres y mujeres con experiencia probada en gestiones locales, que sepan administrar, resolver y transformar.

La Argentina se construye de abajo hacia arriba: con municipios protagonistas, Estado eficiente y una política que vuelva a mejorar la vida de la gente”.