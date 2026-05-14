VTV: los detalles sobre cómo afecta el nuevo sistema a los automovilistas

El nuevo esquema impulsado por el Gobierno trae consigo cambios en la frecuencia de inspecciones y valores del sistema. Descubrí todos los detalles en la nota.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) incorpora una serie de cambios que impactan en la forma en que se realiza el control obligatorio para poder circular. Estas modificaciones anunciadas por el Gobierno nacional mediante el Decreto 139/2026 traen consigo cambios en la frecuencia de inspecciones y valores del sistema.

Estas actualizaciones tienen como objetivo agilizar y modernizar el trámite, con gestiones y pagos del turno vía online. A pesar de las modificaciones anunciadas, la VTV sigue siendo obligatoria en todo el país, motivo por el cual cada conductor se expone a series y elevadas sanciones en caso de transitar sin ella.

Qué cambia con la reforma del sistema de control vehicular

El principal cambio se concentra en los plazos de la VTV. A partir de la nueva normativa, los vehículos 0 km deberán realizar la primera inspección a los cuatro años desde su patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

También se modifica la frecuencia para los autos de mayor antigüedad. Los vehículos con entre cuatro y ocho años de uso deberán realizar la verificación cada dos años, mientras que aquellos que superen los ocho años o los 80.000 kilómetros mantendrán la revisión anual obligatoria.

El sistema, además, no es uniforme en todo el país, ya que cada jurisdicción aplica criterios propios, lo que genera diferencias en la implementación.

El impacto en los costos del trámite

Otro de los cambios importantes está relacionado con el valor de la VTV. A partir de esta actualización, el precio deja de ser fijo y pasa a calcularse mediante Unidades Fijas, un sistema que permite que el monto se actualice de forma más dinámica.

De esta manera, esto hace que el costo del trámite pueda modificarse con mayor frecuencia, ya que se ajusta en función de distintos indicadores. Aunque cada jurisdicción define sus propios valores, la tendencia general es hacia incrementos en línea con la inflación y otros factores.

Qué cambia para los conductores

El nuevo esquema de VTV cambia la rutina de los conductores. Los autos más nuevos ganan más tiempo entre controles, mientras que el resto de los vehículos enfrenta el impacto de los ajustes en el costo del trámite. Además, el sistema sigue en una etapa de cambios, por lo que podrían incorporarse nuevas modificaciones en los próximos meses.

Imagen ilustrativa