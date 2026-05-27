Moreau reivindicó a Massa: “Fue el spoiler más grande de la historia”

Al recordar la campaña presidencial de 2023, la diputada señaló que el líder del Frente Renovador “dijo todo lo que iba a pasar”, en referencia al ajuste.

La diputada nacional Cecilia Moreau reivindicó a Sergio Massa, al sostener que “fue el spoiler más grande de la historia”, en referencia a las advertencias que realizó durante la campaña presidencial de 2023 sobre el programa económico que proponía Javier Milei.

En declaraciones televisivas, la legisladora de Unión por la Patria resaltó los pronósticos del líder del Frente Renovador: “Pasó todo lo que dijo que iba a pasar con las universidades, los salarios, los aguinaldos, los remedios y el transporte público”.

“Ojalá se hubiese equivocado. Sergio dijo todo en la campaña y en el debate presidencial”, agregó y luego habló sobre el lugar que hoy ocupa Massa en la escena política: “Yo creo que él tomó la decisión personal de correrse de la función pública y de la centralidad política y mediática”.

Además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados reveló que “Sergio tiene diálogo cotidiano con distintos compañeros; ha conversado con Axel (Kicillof), con Máximo (Kirchner), con el gobernador (de La Rioja, Ricardo) Quintela y con los compañeros de las centrales sindicales. Es una voz que hace falta en el peronismo”.

Respecto a la actual situación económica y el impacto de las decisiones del Gobierno en distintos sectores, Moreau enfatizó sobre “la gravedad del modelo y el programa de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados”, a la vez de alertar sobre “el consecuente empobrecimiento del pueblo trabajador, el cual se está profundizando permanentemente y de manera acelerada”.